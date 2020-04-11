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Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye teyze şivesiyle ilgi odağı oldu

Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye teyze şivesiyle ilgi odağı oldu
Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye teyze şivesiyle ilgi odağı oldu

Bartın merkeze bağlı Ulugeçit köyünde yaşayan 80 yaşındaki Nazmiye Dalkıran’ın korona virüs salgınının sona ermesinin ardından yapacaklarını anlattığı video sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bartınlı 80 yaşındaki Nazmiye teyze şivesiyle ilgi odağı oldu - Tıkla İzle

Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından evde durmaktan sıkılan 80 yaşındaki Nazmiye Dalkıran'ın çekilen videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dalkıran, bahçede otururken oğlu tarafından çekilen ve sosyal medyada hızla yayılan videosunda eline aldığı sopasını yere vurarak, “Vallahi korona bir kalksın, şart olsun akşama kadar pazarlarda gezeceğim. Her tarafı gezeceğim, İstanbul'a da gideceğim, çocuklarımı görmeye gideceğim. Bugünleri bir göreyim, vallahi de gideceğim, billahi de gideceğim” ifadelerini kullandı.

Şivesi ile izleyen herkesi güldüren video ile Nazmiye teyze sosyal medyada fenomen biri haline geldi.

Akif Yaman

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