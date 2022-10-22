İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bartra: "Herkes takım savunmasına katkı verdi"

Bartra:
Bartra: "Herkes takım savunmasına katkı verdi"

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, herkesin takım savunmasına katkı verdiğini söyledi

.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da savunma oyuncusu Bartra, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bartra, "Çok iyi başlangıç yaptık. Ama rakibimiz adam adam savunma yapan bir ekip. Bu savunmada rakibiniz genelde sizi top kaybına zorluyor. Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık diyebiliriz. Takım olarak bu tarz maçlarda iyi savunma yapmanız gerekiyor. Herkes takım savunmasına katkı verdi. Takım olarak savunmayı bütün olarak yaptık" ifadelerini kullandı.
Saç stiline ilişkin soruya gülümseyerek yanıt veren Bartra, "Bir anda canım istedi, böyle yaptık. Kendi kendime aldığım bir karardı" dedi.

Gökmen Şahin - Ozan Köse
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.