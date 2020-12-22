Bartuğ Elmaz: 'Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim'

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da 17 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. İlk maç heyecanı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan genç futbolcu, “9 sene önce Florya'dan içeri girdiğimde hayalim bu formayı uzun yıllar gururla taşımaktı. Bugün ilki nasip oldu. Bana bu duyguyu yaşattığı için başta Fatih Hocama, yardımcı hocalarıma, akademide üzerimde emeği olan hocalarıma ve aileme teşekkür ederim. Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim. İyiki Galatasaraylıyım” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort