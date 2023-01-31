BARÜ'nün yeni buluşu: İHA'lar için Otomatik Batarya Değiştirme Sistemi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğretim üyeleri tarafından geliştirilen “İnsansız Hava Araçları (İHA) için Otomatik Batarya Değiştirme Sistemi” başlıklı buluş Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından patentlenmeye hak kazandı. Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Harun Yetkin ile Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan'ın ortak geliştirdiği buluş ile İHA bataryalarının insan müdahalesi gerektirmeden taşınabilir yer istasyonları üzerinde otomatik olarak değiştirilebilmesi sağlandı. Böylece her geçen gün hayatımızda daha fazla yer almaya başlayan İHA'ların özellikle dağlık ve kırsal alanlardaki görevlerini veri kaybı olmadan daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için alternatif çözüm sunuldu.

“Arama kurtarma ve askeri kullanımlar için değerli bir sistem”

Geliştirilen sistem ile ilgili bilgiler veren Yetkin, “Buluş ile insansız hava araçlarının bataryaları küçük boyutlu ve taşınabilir yer istasyonlarında otonom olarak değiştirilebilecektir. Böylelikle İHA'lar özellikle kırsal alanda yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde ve askeri alanlardaki kullanımlarda daha uzun süre kesintisiz görev yapabilecektir. Batarya değişiminin İHA'nın enerjisi kesilmeden yapılacak, bu sayede muhtemel veri kayıplarının ve kontrolcü arızaların önüne geçilecektir” dedi.

Bülent Bostancı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.