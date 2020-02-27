Baş dönmesi önemli hastalıkların ilk habercisi olabilir

Uzmanlar günlük hayatta çoğu insanın yaşadığı fakat çok fazla üstüne düşmediği halk arasında baş dönmesi olarak bilinen vertigoya dikkat edilmesi gerektiği noktasında hemfikir. Kişilerin baş dönmesini bir hastalık olarak gördüğü fakat uzmanlar tarafından hastalık öncesi bir bulgu kabul edilen vertigonun birçok önemli hastalığın habercisi olabileceğine dikkat çekiliyor. Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Ömür Çakır da aynı şekilde yaşanan baş dönmesi rahatsızlığının kalp krizinden beyin tümörüne kadar birçok önemli hastalığın bulgusu olabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Baş dönemsine sebep olan hastalıklar nelerdir?

Öncelikli olarak baş dönmesinin hastalık değil, hastalıklar sonucunda oluşan bir belirti olduğunu dile getiren Prof. Dr. Burak Ömür Çakır bu rahatsızlığa neden olan hastalıklar hakkında da bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Çakır, “Baş dönmesine neden olan hastalık teşhis edilirse yüzde doksan oranında başarıyla kontrol altına alınabilir. Baş dönmesine neden olan birçok hastalık var. Bunların en başında toplum içinde iç kulak kristallerinin yerinden oynaması olarak bilinen kristallerin dağılıp başka bir bölgede toplanması ve başımızı hareket ettirdiğimizde ortaya çıkan baş dönmesidir. Vertigoyu etkileyen diğer hastalıklara bakacak olursak, iç kulak tansiyonu, denge sinirinin iltihabı ve özellikle kadınlarda sıklıkla gördüğümüz hormonel nedenlerle migrene bağlı baş dönmesi en sık tanı koyduğumuz hastalıklardır. Aynı zamanda beyin tümörleri, beyincik tümörleri veya iç kulak sinirlerine baskı yapan bir tümör de baş dönmesine neden olabilir ” diye konuştu.

Vertigo hayati tehdit bulundurmayan bir bulgu

Önemli hastalıkların ilk bulgusu olabileceği gibi genellikle vertigonun yüzde 95 oranında hayati tehdit bulundurmayan bir bulgu olduğunu belirten Çakır, “Özellikle başımızı kaldırıp yukardan bir şey almaya kalktığımız zaman veya ayakkabımızın bağcığını bağlamaya çalıştığımızda ortaya çıkan baş dönmesi başın hareketinden dolayı oluşur. Günümüzde insanın dengesiz olması, yoğun çalışma ortamında bulunması baş dönmesini tetikleyen bir durum. Doğru bir uzmana başvuru yapıldığı takdirde yüzde 90 oranında rahatsız edici semptomları kontrol altına alabilirsiniz. Baş dönmesi eğer kişide daha önce varsa, tekrarlıyorsa, kişinin hareketsiz kalması lazım. Eğer ilk kez bir baş dönmesi yaşıyorsa zaman kaybetmeden acil servise başvurması gerekir. Kalp krizi veya beyne bir emboli atma olayının bile ilk baştaki bulgusu baş dönmesi olabilir” ifadelerini kullandı.

Kristal dağılması 10 dakikalık bir manevra tedavisi sonucunda atlatılıyor

Baş dönmesine en çok sebep olan kulaktaki kristallerin dağılma hastalığının artık çok çabuk tedavi edildiğinden de bahseden Çakır, “Hastalarda en çok rastlanan Kristal dağılmasının tedavisi 10 dakikalık bir manevra sonucunda çözülebiliyor. Ayrıca bulgunun ilaçsız tedavisinin de mümkün. Kristal dağılmasını hangi kulakta ve 3 yarım daire kanalından hangisinde olduğunu tespit ettikten sonra, teşhise yönelik özel bir manevrayla 10 dakika içinde yüzde 95 oranında tedavi edilir” diye belirtti.

Spor yapın, dans edin ve hareketten vazgeçmeyin

Son olarak baş dönmesine sebebiyet veren hastalıklar için korunma yollarından ve özellikle ilerleyen yaşlarda denge problemine karşı sporu hayatımızdan asla çıkarmamamız gerektiğini söyleyen Çakır, “Sporu hayatımızdan çıkarmamamız lazım. Su içmek ve beslenme alışkanlığımız çok önemli. Su alışkanlığımız pek fazla yok. Bazen insanlar günde yarım litre su içiyor bu yetersiz. Normal şartlarda 70 kg'lık bir insanın günde ortalama 2 litre su içmesi gerekiyor. Aynı zamanda iç kulak tansiyonu, denge sinirinin iltihapları, beyinle ve iç kulakla ilgili kanlanma bozukluklarında sigara kullanımı çok riskli. Kısaca sigarayı bırakacağız. Spor yapıp bolca su tüketmeye çalışacağız. Bunlara dikkat edersek vertigonun önüne geçebiliriz. Fakat ilerleyen yaşlarda kas, kemik zayıflığı ve hareketsizlikten ortaya çıkan denge bozukluğunun tedavisi çok zor olabiliyor. Çok hareket edersem kristallerim dağılır dengem yine bozulabilir diye yanlış bir inanış var. Spor yapın, dans edin ve sürekli hareket edin. Hiçbir şey yapamıyorsanız sabah yataktan kalktığınızda, sağ sola sallanın. İnsan hareket ettikçe baş dönmesi ve denge bozukluğu daha az olur” diyerek sözlerini sonlandırdı.

