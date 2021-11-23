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Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi
Başak Cengiz'in adı Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne verildi

Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Karabük Üniversitesine Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesinin adının Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmesine,2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 30 ‘uncu maddesi gereğince karar verildi.

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