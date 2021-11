Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz: 'O bıçağı satan da cezalansın'

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, işi gereği gittiği İstanbul'da psikolojisi bozuk olduğu ileri sürülen Can Göktuğ B.'nin (27) samuray kılıçlı saldırısı sonucu vahşice katledilerek öldürüldü. Cansız bedeni memleketi Ankara' ya getirilen Başak Cengiz'in katil zanlısı kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Cengiz'in cansız bedeni dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilirken Yenimahalle'de bulunan baba evinde taziyeleri kabul eden kederli ailesi ise yaşanılan acı dolu anları hüzünle anlattı.

“Çocukları annesi yetiştirir, sen canavar mı yetiştirdin”

Katil zanlısına kılıcı satanların da cezalandırılmasını isteyen anne Beyhan Cengiz, “Onların canı idamla sonuçlansın. Annesi de hüküm alsın. Annesinin de canı yansın. Nasıl evlat yetiştirmiş. İnsanları, çocukları annesi yetiştirir. Canavar mı yetiştirdin de savunuyorsun sen. Allah senin de cezanı versin. Yavrumu biçtiler, doğradılar bir de onu mu kurtarmaya çalışıyor ya. O kurtulur mu. O bıçağı satan da cezalansın” dedi.

“Başak'ı anlatmaya söz yetmez. Mükemmel bir insandı"

Başak Cengiz'in kimseye zararı olmadığını, hayvanları ve doğayı çok sevdiğini dile getiren ağabey Fatih Cengiz, “Başak benim kardeşim. Aramızda 11 yaş var ve elimde doğdu. Başak ile çok paylaştığımız şeyler var. Benim kızım gibiydi kardeşimden ziyade. Başak'ı anlatmaya söz yetmez. Mükemmel bir insandı gerçekten. Tanıyan herkes iş arkadaşları olsun, okuldan arkadaşları olsun, lisedeki arkadaşları, komşuları, akrabaları olsun herkes Başak'ı çok severdi. Çok iyilikseverdi. Yalan söylemeyen, kimseye zararı olmayan, elinden bir şey geliyorsa herkese yardımcı olmaya çalışan. Hayvanları çok seven, doğayı çok seven. Bu konularda sürekli bir şeyler yapmaya çalışan bir insandı. Bu kadın cinayetleriyle ilgili başımıza geldi. Her zaman annem olsun ablası olsun bana olsun bununla ilgili bir çözüm bulunması lazım, caydırıcı olması lazım derdi. Çünkü bu kaçıncı. Ya sürekli bunu şey yapardı Allah kahretsin başımıza geldi yani” diye konuştu.

Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk ve komşusu Sevtap Acar ise zanlı Can Göktuğ B.'nin akli dengesinin yerinde olmasına rağmen yüzünü örtmeyi ve cinayet aletini yıkamayı nasıl akıl ettiği sorusunu sordu.

Hidayet Türkyılmaz - Sadettin Aliusta