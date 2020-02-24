Başakaşehir kritik Rize virajında

ÇAYKUR RİZESPOR 0-1 BAŞAKŞEHİR

Canlı Anlatım

45' İlk yarı sona erdi

45' Sol çaprazdan Dario Melnjak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

43' GOOOLL!! Edin Visca penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

41' Çaykur Rizespor takımında Aminu Umar faul yapıyor.

40' Fernando Boldrin, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

34' Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

33' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32' Çaykur Rizespor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mohamed Abarhoun geçiyor.

32' Gael Clichy ile Fernando Boldrin arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Gael Clichy.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Çaykur Rizespor takımı oyuna başlayacak.

30' Medipol Başakşehir takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexandu Epureanu.

29' Amedej Vetrih ile Mahmut Tekdemir arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Amedej Vetrih. Yarı alanın ortalarından Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

24' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

24' Medipol Başakşehir takımından İrfan Can Kahveci sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

21' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' Medipol Başakşehir takımından İrfan Can Kahveci sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

21' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.



19' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Abdullah Durak – Eljero Elia mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

18' Dario Melnjak önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Dario Melnjak tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

16' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Junior Caiçara ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Mahmut Tekdemir rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

14' Danijel Aleksic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

13' Demba Ba, orta saha çizgisine yakın bir noktada Ismael Diomande tarafından faule maruz kalıyor.

13' Milan Skoda altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

12'Demba Ba, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11' Çaykur Rizespor takımından Ismael Diomande Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Çaykur Rizespor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mohamed Abarhoun geçiyor.

10' Ismael Diomande, yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.

10' İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

9'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Junior Caiçara ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9' Medipol Başakşehir takımından Gael Clichy sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7'

Çaykur Rizespor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdullah Durak.

7'

Fernando Boldrin, taç çizgisine yakın bir yerde Gael Clichy tarafından faulle durduruluyor.

6'

Aminu Umar, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

3'

Ceza sahası içinde topla buluşan Mahmut Tekdemir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

3' Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

3' Danijel Aleksic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

3' Edin Visca ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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1' Maç başladı

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Karşılaşmanın 11'leri

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Burak, Melnjak, Diomande, Vetrih, Garmash, Boldrin, Umar, Skoda:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba.