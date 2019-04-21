Başakşehir 1 puanı son saniyede kurtardı

M. Başakşehir, Çaykur Rizespor ile berabere kalmasıyla şampiyonluk yolunda takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e indi.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Attamah'ın kaleci Mert'e attığı hatalı pasta Muriç araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında araya giren Muriç'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
10. dakikada sol taraftan Boldrin, kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topu arka direkte Muriç indirdi. Kale önünde Saadane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
14. dakikada Elia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak auta gitti.
23. dakikada sağ tarafta topla buluşan Boldrin'in ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
37. dakikada İrfan Can'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Visca'nın dokunuşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada Visca'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.
59. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan İrfan Can'ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasına çarparak kornere gitti.
60. dakikada sol taraftan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topla Visca arka direkte buluştu. Visca'nın kontrol ederek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
62. dakikada Abdullah'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muriç'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
63. dakikada sol taraftan Elia'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Emre'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
87. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın içeri çevirdiği topa Visca'nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+2. dakikada ceza sahası içinde Musa Çağıran'ın müdahalesi sonucunda Mahmut yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek VAR'a danışarak pozisyon için penaltıya hükmetti.
90+5. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Erdem Bayık
M.Başakşehir: Mert, Çaiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, Emre, İrfan (Adebayor dk. 68), Mossoro (Bajic dk. 83 ?), Visca, Elia (Arda dk. 72), Robinho
Yedekler: Volkan, Kudriashov, Demba Ba, Soner, Uğur, Serdar, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Gökhan, Azubuike, Awaziem, Saadane, Melnjak, Musa, Abdullah, Mustafa Saymak (Orhan Ovacıklı dk. 83 ?), Umar Aminu( Nakoulma dk. 90+3 ?), Boldrin (Çınar dk. 90+6 ?), Vedat Muriç
Yedekler: Cihan, Talbi, Petrucci, Moroziuk, Koray, Mehmet Uslu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Muriç (dk. 62) (Çaykur Rizespor), Visca (dk. 90+5 pen.) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Azubuike, Boldrin, Aminu, Musa Çağıran (Çaykur Rizespor)