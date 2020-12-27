Başakşehir 2-2 Kasımpaşa | Maç sonucu

Maçtan dakikalar

11. dakikada Epureanu'nun uzun pasında ceza alanı içinde Visca topla buluştu. Visca'nın bekletmeden altı pas üzerine gönderdiği topa Aleksic dokundu, ancak top kaleci, Ertuğrul'da kaldı.

14. dakikada Yusuf'un ortasına ceza alanı içinde Anıl kafa ile vurdu. Topu önünde bulan Hajrandinovic'in şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

16. dakikada serbest vuruş kazanan Başakşehir'de Aleksic'in sert şutunu kaleci Ertuğrul oyun alanına çeldi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

27. dakikada Visca'nın ceza alanına bindirmesiyle topu içeriye çevirdi. Altı pas içinde Gulbrandsen'i geçen topa Chadli dokundu ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Hajrandinovic'in pasında Skrtel araya giremeyince top Anıl Koç'ta kaldı. Anıl Koç, ceza alanına girdiği sarktığını pozisyonda pasını boştaki Yusuf'a çıkardı ve bu futbolcunun dokunuşunda top filelere gitti. 1-1

42. dakikada Mahmut Tekdemir, Aytaç Kara'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Aytaç'ı ikinci sarıdan kırımızı kart gösterdi.

45+5. dakikada Giuliano'nun ortasında Aleksic ceza alanı içinde topu önce göğsüyle kontrol etti ardından röveşatasında top direkten döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

49'Armin Hodzic'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan geri geliyor.

51' Medipol Başakşehir'de ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlık geçiren Martin Skrtel oyundan çıkarken, Mehmet Topal yerine giren isim oluyor.

58' Rafael Da Silva, hızlı atağı kesmek için Haris Hajradinovic'i çekince hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

62' Medipol Başakşehir'de üçüncü oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Rafael Da Silva oyundan çıkarken, Kerim Frei yerine giren isim oluyor.

72'Florent Hadergjonaj'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Bengali Koita'nın hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Volkan Babacan topa hakim olmayı başarıyor.

75' Medipol Başakşehir gole yaklaşıyor! Cemali Sertel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Enzo Crivelli'nin kafa vuruşunda, Ertuğrul Taşkıran'ın son anda çeldiği top üst direğe çarparak kornere gidiyor.

85' GOOOLL!!! Kasımpaşa, Armin Hodzic'in golü ile maçta öne geçiyor.

88' Ertuğrul Taşkıran, kale vuruşunu geç kullanarak zaman geçirdiği gerekçesiyle hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

90+2' GOOOLL!!! Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın golü ile maçta eşitliği yakalıyor.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Abay, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali Sertel, Aleksic, Mahmut Tekdemir, Visca, Chadli, Giuliano, Gulbrandsen

Yedekler: Ahmet Said, Uğur Uçar, Hasan Ali, Ponck, Berkay Özcan, Azubuike, Deniz Türüç, Kerim Frei, Mehmet Topal, Crivelli

Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tirpan, Hadergjonaj, Tomas Brecka, Haddadi, Sadiku, Aytaç Kara, Anıl Koç, Yusuf Erdoğan, Hajrandinovic, Armin Hodzic

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Ahmet Oğuz, Doğucan, Evren Eren, Yasin Dülger, Kevin Varga, Alan, Hasa Emre, Koita

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Chadli (dk. 27) (Başakşehir), Yusuf Erdoğan (dk. 46) (Kasımpaşa)

Kırmızı Kart: Aytaç Kara (dk.42) (Kasımpaşa)