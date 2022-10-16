Başakşehir, 3 puanı Ndayishimiye ile kaptı

Maçtan dakikalar

26. dakikada Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı korner de yakın direkte iyi yükselen Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'in solundan filelere gitti. 1-0

33. dakikada Başakşehir atağında Mahmut pasında topla buluşan Traore, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Yakın direkte iyi yer tutan kaleci Jensen topu kornere çıkardı.

56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber'in ortasında kale önünde Muammer'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

66. dakikada Berkay'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar'ın plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen'de kaldı.

75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

78. dakikada sol çaprazdan Lima, kullandığı serbest vuruşta topu içeriye ortaladı. Arka direkte Duarte'nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Ndayishimiye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Caiçara dk. 73), Duarte, Ndayishimiye, Lima, Lucas Biglia (Aleksic dk. 73), Serdar Gürler (Okaka dk. 67), Berkay, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç( Szysz dk. 89 ?), Traore

Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Azubuike, Keny, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber (Kağan Miray Bağış dk. 78), Muhammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar (Guri dk. 78), Topalli, Ethemi (Ebeert dk. 63), İbrahim Yılmaz (Emir Kaan Gültekin dk. 62)

Yedekler: Alp Arda, Abdullah Aydın, Aldin Cajic, Yusuf Ali Özer, Ologo, Melih Kabasakal

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Ndayishimiye (dk. 26 ve 78) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Lucas Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Caiçara (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

-Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu-

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