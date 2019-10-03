Başakşehir 90+1'de yıkıldı! Medipol Başakşehir: 1 - Borussia Mönchengladbach: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ taraftan Caiçara'nın arka direğe yaptığı ortada İrfan Can, Aleksic'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarından yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada sağ çaprazdan Kramer'in yaptığı ortada ön direkte Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Mert kornere çeldi.

24. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli rakip yarı sahasında topla buluştu. Crivelli de sağ taraftan bindirme yapan Visca'ya pasını aktardı. Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sommer'den oyun alanına döndü.

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can'ın yaptığı sert vuruşta kaleci Sommer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada sol taraftan Raffael'in kullandığı köşe atışında ön direkte Lainer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

55. dakikada sağ taraftan Crivelli'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Visca'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+1. dakikada sağ çaprazdan Alman ekibinin kullandığı serbest atışta arka direkte Bensabaini'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu Hermann filelere gönderdi. 1-1

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Daniel Cook

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan Can (Mehmet Topal dk. 89 ?), Mahmut, Aleksic (Azubuike dk. 46), Visca, Guldbransen, Crivelli (Elia dk. 78)

Yedekler: Volkan, Arda, Ba, Uğur

Teknik Direktör: Okan Buruk

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt(Bnesebaini dk. 76), Zakaria, Kramer (Hermann dk. 65), Thuram, Plea (Raffael dk. 46), Neuhaus, Embolo

Yedekler: Sippel, Doucoure, Janrschke, Nob

Teknik Direktör: Marco Rose

Goller: Visca (dk. 55) (Medipol Başakşehir), Hermann (dk. 90+1) (Borussia Mönchengladbach)

Sarı kartlar: Skrtel, Caiçara, Guldbransen (Medipol Başakşehir), Embolo, Elvedi, Kramer, Hermann (Borussia Mönchengladbach)

Başakşehir 1-1 Mönchengladbach





UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın ikinci maçında TSİ 19.55'te evinde Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ayrıca Başakşehir, Mönchengladbach ile sezon başında bir hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden M. Başakşehir, yarın ikinci maçında TSİ 19.55'te evinde Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Roma'ya 4-0 mağlup olmuştu. Ayrıca Başakşehir, Mönchengladbach ile sezon başında bir hazırlık maçı oynamış ve karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti.