Başakşehir - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Alanya maçı kaç kaç

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.
BAŞAKŞEHİR 0 - 0 ALANYASPOR
Mücadele başladığı anda canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz.
STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 18.30
YAYIN: beIN Sports 2
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut