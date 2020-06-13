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Başakşehir - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Alanya maçı kaç kaç

Başakşehir - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Alanya maçı kaç kaç
Başakşehir - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Alanya maçı kaç kaç

Başakşehir - Alanyaspor maçı canlı anlatım | Başakşehir Alanya maçı kaç kaç... Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Medipol Başakşehir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra, yeniden devam kararı verilen Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 ALANYASPOR

Mücadele başladığı anda canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz. 

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 18.30
YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

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