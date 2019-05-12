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Başakşehir Ankaragücü Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Ankaragücü Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Başakşehir Ankaragücü Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Ankaragücü Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Başakşehir Ankaragücü Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Ankaragücü Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Başakşehir Ankaragücü canlı izle Bein Sports...Süper Lig'in 32. haftasında iki ekip karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair tüm detaylar...

Başakşehir Ankaragücü canlı izle Bein Sports...Spor Toto Süper Lig'in 32. Hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, kendi sahası önünde Ankaragücü'nü ağırlayacak. Bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada, Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılıkları üstlenecek.İşte maça dair bilgiler...

Başakşehir'de eksikler var

Ankaragücü, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi. Son 4 maçında 10 puan yitiren Medipol Başakşehir ise geçen hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan maçta forma giyemeyecek. Başkent temsilcisinde ise sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel bu maçta forma giyemeyecek.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Başakşehir Ankaragücü nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Ankaragücü maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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