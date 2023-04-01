Başakşehir, Ankaragücü'nü tek golle devirdi!

19. dakikada Lucas Lima'nın sol taraftan ortasında penaltı noktası yakınında Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'da kaldı.

23. dakikada Patryk Szysz'in ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topta ceza sahası içi sağ çaprazından Ömer Ali'nin ortasında arka direkte Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan tek hamlede topun sahibi oldu.

36. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kendi yarı alanından uzun pasında savunma arkasına sarkan Serdar Gürler, ceza sahası içinde topu kontrol ederek kaleci Gökhan'ın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Taylan ile paslaşan Emre Kılınç, ceza sahası sağ çaprazından topla içeriye girdi. Emre'nin rakiplerini geçerek uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

51. dakikada Patryk Szysz'nin ceza yayı sağından sert şutunda kaleci Gökhan Akkan topu oyun alanına çeldi. Seken topu kontrol eden Serdar Gürler, pasını Lima'ya aktarırken, bu oyuncunun şutu savunmaya çarparak taca çıktı.

57. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Zahid, Ahmed Touba'nın müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada penaltı atışını kullanan Ali Sowe'un vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Seken topu takip eden Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

65. dakikada sol taraftan ceza yayına doğru ilerleyen Serdar Gürler'in şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içi sol çaprazından ortasında kaleci Muhammed'i geçen top Ali Sowe'un önüne düştü. Bu oyuncunun yerdeyken yaptığı vuruşta direğe de çarpan top auta çıktı.

90+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında Patrtk Szysz'nin pasında Keny, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

90+9. dakikada Szysz'nin pasında ceza sahası içinde Keny, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu oyun alanına çeldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Danijel Aleksic, Berkay Özcan (Lucas Biglia dk. 72), Serdar Gürler (Deniz Türüç dk. 87 ?), Joao Figueiredo (Felipe Keny dk. 77)

Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Arda Koyuncu, Berkay Aydoğmuş, Caner Erkin

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Nihad Mujakic, Uros Radakovic, Atakan Çankaya, Stylianos Kitsiou, Taylan Antalyalı (Andrej Dokanovic dk. 68), Lamine Diack (Bevic Moussiti Oko dk. 90+2 ?), Hasan Ali Kaldırım (Matej Hanousek dk. 67), Emre Kılınç (Giorgi Beridze dk. 86 ?), Pedrinho (Ghayas Zahid dk. 46), Ali Sowe

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Anastasios Chatzigiovanis, Kevin Malcuit, Arda Ünyay, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Gol: Serdar Gürler (dk. 38) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Lamine Diack (MKE Ankaragücü), Aleksic, Joao Figueiredo, Ahmed Touba (Medipol Başakşehir)

İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu



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