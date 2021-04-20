Başakşehir, artık 3 büyükler için tehdit değil!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma başarısı gösteren Medipol Başakşehir, bu sezon ise adeta kabus yaşıyor. Beklenen performansın oldukça altında kalan ve mevcut durumda düşme potasında bulunan turuncu-lacivertliler, özellikle üç büyükler olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için de bir 'tehdit' olmaktan çıktı. Başakşehir, yeni adıyla Süper Lig'e 'merhaba' dediği 2014-2015'ten bu yana ilk defa adı geçen takımlarla oynadığı karşılaşmalardan puan çıkaramadı.

Medipol Başakşehir, bu sezon Galatasaray'a evinde 2-0 deplasmanda ise 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'ye ise Kadıköy'de 4-1 yenilen turuncu-lacivertli ekip, sahasındaki mücadelede de 2-1 mağlup oldu. Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Beşiktaş'a ise iki maçta da 3-2'lik skorla boyun eğdi.

2019-2020'de 8 puan

M.Başakşehir, 2019-2020 sezonunda üç büyüklerle oynadığı 6 karşılaşmada 8 puan toplamıştı. Turuncu-lacivertliler, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı her iki müsabakadan 2-1 yenik ayrılarak hanesine puan yazdıramamıştı.

Beşiktaş ile Dolmabahçe'de 1-1 berabere kalmış, evinde ise 1-0 kazanmıştı. Galatasaray'ı deplasmanda 1-0'la geçen Başakşehir, sahasındaki karşılaşmadan da 1-1'lik skor sonucu 1 puanla ayrılmıştı.

2018-2019'da Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3 puan

İstanbul temsilcisi, 2018-2019 sezonunda da bu maçlardan 8 puan aldı. Başakşehir, Fenerbahçe'den 4, Beşiktaş'tan 3, Galatasaray'dan da 1 puan topladı.

Söz konusu sezonda turuncu-lacivertlilerin üç büyüklerle oynadığı müsabakalar şöyle:

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Başakşehir: 1

Fenerbahçe: 0 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1

2017-2018 sezonunda 10 puan topladı

M.Başakşehir, 2017-2018'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan 10 puanı cebine koydu. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılarla oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazanan Başakşehir, siyah-beyazlılara ise kaybetmedi.

2017-2018'de turuncu-lacivertli takımın üç büyüklere karşı aldığı sonuçlar:

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 3

Başakşehir: 0 - Fenerbahçe: 2

Başakşehir: 5 - Galatasaray: 1

Galatasaray: 2 - Başakşehir: 0

En fazla puanı 2016-2017'de aldı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan, Başakşehir'in en fazla puanı topladığı sezon ise 2016-2017. Turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'ı evinde 4-0, deplasmanda 2-1 mağlup etti. Beşiktaş ile dış sahada 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadı'nda 3-1'le güldü. M.Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yendi, deplasmanda ise 1-0 yenildi.

Turuncu-lacivertli takım bu maçlardan 13 puan topladı.

2015-2016'da 5 puanda kaldı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in üç büyüklerine karşı en az puanı ise 2015-2016 sezonunda elde etti. 6 mücadelede yalnızca 5 puan hanesine yazdıran turuncu-lacivertli ekip, sadece Fenerbahçe'ye karşı galibiyet sevinci yaşayabilmişti.

2015-2016 sezonunda Başakşehir ile üç büyükler arasındaki müsabakalar şu şekilde:

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray: 3 - Başakşehir: 3

Fenerbahçe: 1 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2

İlk sezonunda 6 puan

Başakşehir, yeniden Süper Lig'de ter dökmeye başladığı 2014-2015 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçlarından 6 puanı cebine koymuştu. Adı geçen dönemde M.Başakşehir, Galatasaray'dan 4 puan alma başarısı gösterirken, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise 1 puanla yetindi.

2014-2015'te Başakşehir'in rakiplerine karşı elde ettiği sonuçlar şöyle:

Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 2

Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0

Fenerbahçe: 2 - Başakşehir: 0

Başakşehir: 2 - Fenerbahçe: 2

Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

Uygar Aydın

