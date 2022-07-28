Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde adını bir üst tura yazdırdı

Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ kanattan Twumasi'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Konstantini'nin sert şutu farklı şekilde dışarı gitti.
10. dakikada sağ kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında kale önünde Ndayishimiye'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
12. dakikada sol kanattan Lima'nın kullandığı köşe atışında ceza sahasında Leo Duarte'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.
50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Twumasi istediği gibi kafa vuruşunu yapamayınca top yandan auta çıktı.
52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Chouiar, kaleci Nitzan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nitzan gole izin vermedi.
55. dakikada Hartherz'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Itzhak'ın kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.
90+2. dakikada sağ kanattan Mahmut'un ortasında Crivelli'nin kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
Stat: Netanya Municipal
Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric
Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Jaber dk. 82 ?), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Berkovits dk. 58), Takang (Ashkenazi dk. 68), Berko (Zlatanovic dk. 58), Twumasi, Itzhak
Yedekler: Carmi, Ido Vayer, Matan Levi, Balay, Rotman, Keller, Mola, Tzarfati
Teknik Direktör: Benyamin Lam
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara (Ömer Ali Şahiner dk. 63), Leo Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Biglia, Aleksic (Deniz Türüç dk. 82 ?), Serdar Gürler (Szysz dk. 71), Chouiar (Berkay Özcan dk. 71), Okaka (Crivelli dk. 82)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali, Epureanu, Şener, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gol: Ndayishimiye (dk. 10) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Lima, Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Sadeh (Maccabi Netanya)