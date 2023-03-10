Başakşehir, Belçika'dan avantajlı skorla dönüyor

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol taraftan topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında ceza sahası içinde Okaka'nın kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Castro-Mentes'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Volkan Babacan uzaklaştırdı, top ceza sahasında Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten farklı şekilde auta gitti.

35. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Fofana'nın sol çaprazdan içeri gönderdiği pasta kale önünde Orban'ın vuruşunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'dan döndü. Dönen topu Orban filelere yolladı. 1-1

45+2. dakikada hızlı çıkan Gent'in atağında sol taraftan arka direğe atılan topta Hong'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

64. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Deniz Türüç, kaleci Roef'i geçip son çizgiden inip yaptığı vuruşta top kaleye paralel bir şekilde auta gitti.

77. dakikada Başakşehir'in sağ taraftan Deniz Türüç'le kullandığı kornerde kaleci Roef topu kontrol etti.

Stat: Ghelamca Arena

Hakemler: K. Tohver, S. Koiv, S. Klaasen

Gent: Roef, Castro-Montes, Piatkowski, Ngadeu-Ngadjui, Fortuna, Kums (Ofoe dk. 68), De Sart, Fofana (Samoise dk. 68), Cuypers (Fernandez dk. 85 ?), Hong, Orban (Depoitre dk. 68)

Yedekler: Nardi, Hauge, De Ridder, Lagae, Van Den Bergh, Van Hauter, Daele

Teknik Direktör: Hein Vanhazebrouck

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler (Muhammet Arslantaş dk. 85 ?), Karzev (Aleksic dk. 12, Szysz dk. 75), Berkay Özcan, Januzaj (Deniz Türüç dk. 46), Stefano Okaka (Edgar le dk. 75)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Lucas Biglia, Efe Koyuncu

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Orban (dk. 35) (Gent), Okaka (dk. 16 ) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Douba, Serdar Gürler, Emre Belözoğlu (Başakşehir)

Enes Gümüş



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