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Başakşehir - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Başakşehir - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım
Başakşehir - Beşiktaş Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.

 

BAŞAKŞEHİR 0-1 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

1' Maç Başladı

 3' Sağ kanattan atağa kalkan Redmond, içeri ortalamak istedi ancak topu ayağından fazla açtığı için istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

6' Beşiktaş'ta Colley sarı kart gördü.

15' GOL! Aboubakar, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Salih Uçan'ın araya pasında sağ çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına sokulan Aboubakar dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.

 

 

 

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Amir Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

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