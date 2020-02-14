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Başakşehir BJK Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Başakşehir BJK Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Başakşehir BJK Canlı İzle Bein Sports| Başakşehir Beşiktaş Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Başakşehir, Süper Lig’in 22. haftasında bugün Beşiktaş’ı ağırlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Fenerbahçe yenilgisi ve Sivas beraberliğiyle 5 puanlık bir kayıp yaşayan turuncu-lacivertliler, bunu siyah-beyazlı ekip karşısında alacağı galibiyetle telafi etmek istiyor. Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle bir ivme yakalayan Beşiktaş ise bu çıkışını sürdürebilme adına Fatih Terim Stadı’nda sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkacak.

Başakşehir BJK Canlı İzle... Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile oynadığı son 8 Süper Lig maçının 4'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakibine sadece 1 defa kaybetti. İşte maça dair detaylar...

Başakşehir üstünlüğü var

Bu zorlu müsabaka öncesi Başakşehir'in rakibine karşı son maçlardaki sayısal üstünlüğü ise göze çarpıyor. Okan Buruk'un takımı, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 maçın sadece 1'inde mağlubiyet gördü. 4 karşılaşmayı kazanan turuncu-lacivertli takım, 3 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.

Bu maçlarda 11 gol atan Medipol Başakşehir, ağlarında da 8 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, söz konusu süreçte siyah-beyazlılara karşı tek yenilgisini geçtiğimiz sezon deplasmanda 2-1'lık skorla almıştı.

Başakşehir ile Beşiktaş arasında ligde oynanan son 8 müsabaka söyle:

Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2019-2020)
Beşiktaş: 2 - Başakşehir: 1 (2018-209)
Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (2018-2019)
Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 (2017-2018)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2017-2018)
Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1 (2016-2017)
Beşiktaş: 1 - Başakşehir: 1 (2016-2017)
Başakşehir: 2 - Beşiktaş: 2 (2015-2016)

Evindeki son 3 maçı kazandı

Ayrıca Başakşehir, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 3 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.

Başakşehir Beşiktaş nasıl canlı izlenir?



Başakşehir Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

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