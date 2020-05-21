Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılıyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastane açılışında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor

- Japonya Başbakanı Abe'ye açılışa iştirak ettiği için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu muhteşem eserin inşasında katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Geçmişte de çok önemli projelere birlikte imza attık.

- İstanbul sağlıkta uluslararası bir merkez

- Bu eser Kovid 19 salgını ile mücadelemizde de kritik bir eser olacaktır. Günlük 35 bin ayakta hasta alınacak. 500 özellikli ameliyat yapılabilecek.

- 82 ülkeye tıbbı malzeme ve maske gönderdik

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Bu tesisler içinde şehir hastaneleri moderne donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11'nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz.

Kovid 19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır.

Kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık bakımında önemli bir konuma getirecektir. Sağlık turizminde önde olan her ülkeden hemen hemen daha iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir.

Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorluklara göğüs gören sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada pek az ülke sahiptir.

Her geçen gün güçlenen sağlık sektörümüz Türkiye'nin adını dünyaya sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.