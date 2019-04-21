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Başakşehir Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Başakşehir Rize maçı canlı anlatım

Başakşehir Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Başakşehir Rize maçı canlı anlatım
Başakşehir Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Başakşehir Rize maçı canlı anlatım

Başakşehir Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Başakşehir Rize maçı canlı anlatım... Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. 

BAŞAKŞEHİR: 0 - 1 RİZESPOR

CANLI ANLATIM (İKİNCİ YARI)

62' Gol! Deplasman skoru 0-1 yapan golü Vedat Muriqi ile buldu.

55' Sarı kart! Göçek,Hüseyin sarı kartını Okenchukwu Azubuike için kullandı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Attamah'ın kaleci Mert'e attığı hatalı pasta Muriç araya girdi. Ceza sahası sol çaprazında araya giren Muriç'in dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 

10. dakikada sol taraftan Boldrin, kullandığı serbest vuruşta içeri çevirdiği topu arka direkte Muriç indirdi. Kale önünde Saadane'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

14. dakikada Elia'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak auta gitti. 

23. dakikada sağ tarafta topla buluşan Boldrin'in ceza sahası içerisine girerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti. 

37. dakikada İrfan Can'ın ara pasında kale önünde topla buluşan Visca'nın dokunuşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

40. dakikada Visca'nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.  

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