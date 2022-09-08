Başakşehir çok rahat kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada sol kanattan Deniz'in ortasında kale önünde Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Gordon meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
21. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında topu önünde bulan Leo Duarte'nin kafa vuruşunda kaleci Gordon gole izin vermedi.
23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Peter Haring'in şutunu savunma çizgiden çıkardı.
26. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert şutunda top filelerle buluştu. 0-1
67. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Ndayishimiye'nin vuruşu filelerle buluştu. 0-2
75. dakikada Okaka'nın vuruşunda Stephen Kingsley, tehlikeyi uzaklaştırmak isterken topu kendi kalesine gönderdi. 0-3
82. dakikada sol kanattan Mounir'in ceza yayına doğru pasında Berkay'ın şutu savunmaya da çarparak ağlara gitti. 0-4
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Stat: Tynecastle Park
Hakemler: Krzysztof Jakubik, Arkadiusz Wojcik, Tomasz Niemirowski
Hearts: Gordon, Smith, Kingsley, Atkinson, Cochrane, Haring (Hmphreys dk. 46), Devlin (Simth dk. 73), Halliday (Neilson dk. 88 ?), Forrest (Ginnelly dk. 60), McKay, Shankland (Henderson dk. 88 ?)
Yedekler: Stewart, Clark, Sibbick, Mackay-Steven, Pollock
Teknik Direktör: Robbie Neilson
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba (Ndayishimiye dk. 46), Leo Duarte, Hasan Ali, Bigliga (Mahmut dk. 64), Serdar Gürler (Mounir Chouiar dk. 64), Aleksic, Deniz, Traore (Berkay dk. 73), Okaka (Szysz dk. 85 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda Koyuncu, Lima, Caiçara, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Hasan Ali Kaldırım (dk. 26), Ndayishimiye (dk. 67), Kingsley (dk. 75 k.k.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Atkinson, Simth (Hearts), Ahmed Touba (Başakşehir)
Turgay Kılıç