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Başakşehir Denizlispor Canlı Anlatımı

Başakşehir Denizlispor Canlı Anlatımı
Başakşehir Denizlispor Canlı Anlatımı

Başakşehir Denizlispor'u konuk ediyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

BAŞAKŞEHİR 0 - 0 DENİZLİSPOR

 

4'Başakşehir kanatları kullanarak rakip kaleye yüklenmeye başladı.

3'Sol kanattan Visca'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Aleksic'e geldi. Aleksic'in ceza sahasının sol köşesinden yaptığı ortada kimse topa dokunamadı.

Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

 

Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan, Mehmet, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

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