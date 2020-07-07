Başakşehir Denizlispor Canlı Anlatımı

CANLI ANLATIM
BAŞAKŞEHİR 0 - 0 DENİZLİSPOR
4'Başakşehir kanatları kullanarak rakip kaleye yüklenmeye başladı.
3'Sol kanattan Visca'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top Aleksic'e geldi. Aleksic'in ceza sahasının sol köşesinden yaptığı ortada kimse topa dokunamadı.
Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
Medipol Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, İrfan, Mehmet, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Yukatel Denizlispor'un ilk 11'i: Tolgahan, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Murawski, Sackey, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega