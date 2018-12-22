Başakşehir, deplasmanda Alanya'ya takıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Efecan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

33. dakikada Visca'nın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Napoleoni'nin çektiği şutta Da Costa'ya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.

34. dakikada sol kanatta Edin Visca'dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan'a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

41. dakikada Da Costa'nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca'nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Clichy'den kazandığı topla ceza sahası içine giren Baiano'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

63. dakikada Villafanez'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde iyi yükselen Fernandes, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

67. dakikada Campos'un ara pasıyla sol çaprazda topla buluşan N'Sakala'nın yerden çektiği şutu kale önünde savunma uzaklaştırdı.

75. dakikada Efecan'ın pası ile ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Villafanez'in şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

90. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Gökhan İnler'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Haydar oyun alanına çeldi.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Merih, Tzavellas, Nsakala, Taha, Efecan, Sackey (Welinton dk. 46), Villafanez (Maniatis dk. 90+2 ?), Fernandes, Bobo (Campos dk. 10)

Yedekler: İsmail, Ufuk, Cenk Ahmet, Kaan, Hasan

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut (Attamah dk. 45+1), Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Visca, Mossoro (Bajic dk. 71), Napoleoni (Arda dk. 66), Adebayor

Yedekler: Volkan, Uğur, Karim Hafez, Elia, Kerim Frei, Jojic, Soner

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Edin Visca (dk. 41) (Medipol Başakşehir), Fernandes (dk. 63) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kart: Welinton (dk. 87) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Taha, Merih, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Caiçara, Bajiic (Medipol Başakşehir)

Uygar Aydın - Erdal Anak

