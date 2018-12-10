Başakşehir deplasmanda tek golle kazandı | Ankaragücü - Başakşehir kaç kaç?

Ankaragücü - Başakşehir... Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulundan Başakşehir, ligin 15. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Ankaragücü'nün stadının yetişmemesi nedeniyle Afyon'da oynanan mücadeleyi Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmayı başarı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 33'e yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Emre'nin çapraza uzun topunda, İrfan Can'ın ceza alanına çevirdiği topla buluşan Visca sert ve düzgün bir vuruşla ağları sarstı. 0-1

25. dakikada sağ kanattan Kaissara'nın ceza alanına yerden ortasında topla buluşan Mossoro'nun vuruşunda savunmaya da çarpan topu Altay son anda çizgi üzerinde topu kontrol etti.

28. dakikada İrfan Can topla sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve yerden sert bir vuruş yaptı ancak tehlikeli pozisyonda kaleci Altay topu ayaklarıyla önledi. Devam eden pozisyonda bu kez Bajic'in dönerek vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

43. dakikada topla buluşan Cerci ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

45. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Boşta kalan topu Yalçın ceza alanının dışına uzaklaştırdı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

64. dakikada Başakşehir'den Visca'nın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

77. dakikada Yalçın Ayhan'ın sağdan ceza sahasına ortaladığı topa Kubilay müsait pozisyonda kafayı vuramadı.

Stat: Kocatepe

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Baıa Pınto, Wıllıam Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci (Lanre Kehinde dk. 81 ?), Dja Djedje, İlhan Parlak, Bakary Kone, Youness Mokhtar (Anton Putsila dk. 58), Mathıeu Moulın

Yedekler: Alihan Kubalas, Thomas Heurtaux, Sedat Ağçay, Mehmet Sak, Kenan Özer, Mahmut Akan, , Erdem Şen

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre, Epureanu, Edin Visca, Da Costa, İrfan Can Kahveci (Gökhan İnler dk. 87 ?), Napoleoni (Kerim Frei dk. 90 ?), Mahmut Tekdemir, Paula Junior, Bajic (Emmanuel Adebayor dk. 90+1 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Karim Hafez, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Soner Aydoğdu, Milos Jojic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Visca (dk. 8) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Emre (Medipol Başakşehir)

