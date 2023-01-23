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Başakşehir, Edgar Ie ile sözleşme imzaladı

Başakşehir, Edgar Ie ile sözleşme imzaladı
Başakşehir, Edgar Ie ile sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, son olarak Süper Lig'de Trabzonspor forması giymiş olan Portekizli futbolcu Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir, devre arası transferlerine başladı. Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de son olarak Trabzonspor forması giyen başarılı stoper Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı. Başakşehir resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ie, kulübümüzde 51 numaralı formayı giyecek.
Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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