Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini Kayserispor karşısında aldı. 1 maç eksiği bulunan turuncu-lacivertliler, Belözoğlu idaresinde çıktığı 12 müsabakayı kaybetmemişti.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, böylelikle Emre Belözoğlu yönetiminde ilk yenilgisini almış oldu. Göreve 9. haftadaki Beşiktaş karşılamasıyla başlayan Belözoğlu, İstanbul ekibinin başında 12 mücadelede 8 galibiyet, 4 beraberlik elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Geçtiğimiz hafta oynanması gereken Konyaspor maçı ertelenen Başakşehir, 41 yaşındaki teknik adamın yönetiminde çıktığı 13. müsabakada Kayseri temsilcisine kaybetti.

Medipol Başakşehir, söz konusu süreçte 22 gol atıp kalesinde ise 11 gol gördü.

Uygar Aydın

Maçtan dakikalar

11. dakikada Serdar'ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Lung'un kucağında kaldı.

18. dakikada sol kanattan hareketlenen Yasir'in ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde savunma tarafından uzaklaştırıldı.

29. dakikada sol kanattan topu süren Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine gelen Emre'nin vuruşunda top dışarı çıktı.

49. dakikada Deniz'in sol kanattan açtığı ortada topla buluşan Tolga'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un kucağında kaldı.

59. dakikada savunma arkasından gelen pasta meşin yuvarlak ile buluşan Deniz'in vuruşundaki top, savunma tarafından uzaklaştırıldı.

72. dakikada Mustafa'nın kullandığı serbest vuruştaki pası ceza sahası içinde değerlendiren Uğur, kalecinin üzerinden aşırtarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

79. dakikada sağ kanattan hareketlenen Onur'un pasında topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Mehmet Salih Mazlum

Kayserispor: Lung, Hosseini, Cardoso (Kemen dk. 46), Mustafa (İlhan dk. 89 ?), Gökhan (Mane dk. 46), Uğur, Mario (Emrah dk. 61), İbrahim (Attamah dk. 65), Onur, Yasir, Abdulkadir

Yedekler: Cenk, Bilal, Ramazan, Arif, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Medipol Başakşehir: Volkan, Hasan Ali (Lima dk. 86 ?), Silva, Aleksic (Chadli dk. 75), Emre, Fredrik (Atabey dk. 86 ?), Deniz, Tolga (Epureanu dk. 76 ?), Youssuf, Okaka, Junior

Yedekler: Muhammed, Deniz, Ravil, Şener, Metin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Uğur (dk. 72) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Deniz, Tolga, Epureanu (Başakşehir), İbrahim, Abdulkadir (Kayserispor)

Eren Kan - Yüksel Yıkılmaz