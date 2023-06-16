Başakşehir, en fazla maça çıktığı sezonu geride bıraktı

Başakşehir, 2022-2023 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 54 resmi karşılaşma oynadı. Süper Lig takımları arasında bu alanda Fenerbahçe ile zirvede bulunan turuncu-lacivertliler, böylece 2014 senesinde yaşadığı isim değişikliği sonrası 50 maç sayısıyla ile en fazla müsabaka oynadığı 2016-2017 ve 2019-2020 sezonunu geride bırakmış oldu. Turuncu-lacivertlilerde en fazla süre alan 3 bin 915 dakika ile Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte olurken, takımın en golcüsü Daniel Aleksic, en çok gol pası veren ise Mounir Choiar oldu. Başakşehir, sezonun ilk bölümünde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Youssouf Ndayishimiye'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasıyla birlikte, 2017 yılında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder sonrasında en fazla bonservis ücreti kazandığı 2. futbolcu oldu.

En fazla süre alan Leo Duarte

Turuncu-lacivertli formayla 2022-2023 sezonunda en fazla forma giyen futbolcu İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan Leo Duarte oldu. Brezilyalı futbolcu, 45 maçta 3 bin 915 dakika ile zirvede yer alırken, onu 53 maçta 3 bin 357 dakika ile Berkay Özcan, 42 maçta 3 bin 265 dakika sahada kalan Lucas Lima takip etti.

En golcü Aleksic

Başakşehir'de bu sezon en çok gol atan futbolcu Danijel Aleksic oldu. Sırp futbolcu, 8'i Süper Lig olmak üzere 14 kez rakip filelerini havalandırdı. İstanbul temsilcisinde 4. sezonunu geride bırakan 32 yaşındaki futbolcuyu, 12 golle Serdar Gürler, 10 gol ile Deniz Türüç takip etti. Başakşehir, ligi 5. sırada bitirmesinin ardından, Türkiye Kupası'nda da finalde kaybetti ve 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanamadı. İstanbul temsilcisi geride bıraktığımız sezonu UEFA Konferans Ligi'nde 6'sı eleme olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı.

İstanbul ekibi, sezonunu 54 maçla tamamladı

Başakşehir, geri bıraktığımız sezonda 34'ü lig, 14'ü Avrupa kupaları ve 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 54 maça çıktı ve ligde Fenerbahçe ile bu alanda zirveyi paylaştı. UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan katıldı ve sırayla Maccabi Netanya, Breidablik ve Belçika Ligi şampiyonu Royal Antwerp'i eledi. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, grupları Heart, RFS ve Konferans Ligi'nde 2. olan Fiorentina'nın önünde ilk sırada bitirdi ve son 16 turunda Belçika temsilcisi Gent'e toplamda 5-2'lik skorla elendi.

Türkiye Kupası'nda finalde kaybetti

Türkiye Kupası'na 5. Tur'dan katılan Başakşehir, sırasıyla Göztepe'yi 3-1, Karagümrük'ü penaltı atışlarına giden mücadelede sonunda 7-5, Galatasaray'ı 3-2, MKE Ankaragücü'nü uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Turuncu-lacivertliler, İzmir'de oynanan finalde sarı-lacivertlilere 2-0 kaybetti ve Türkiye Kupası'nda oynadığı ikinci finali de kaybetmiş oldu.

Enes Gümüş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.