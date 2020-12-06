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Başakşehir Eskoop sanayi sitesinde şüpheli ölüm

Başakşehir Eskoop sanayi sitesinde şüpheli ölüm
Başakşehir Eskoop sanayi sitesinde şüpheli ölüm

İstanbul Başakşehir Eskoop Sanayi Sitesi içinde yol ortasında Türkmenistan uyruklu bir şahsın cesedi bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Başakşehir Eskoop sanayi sitesi içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu ve 44 yaşında olduğu öğrenilen bir şahsın cesedi yol üstünde, güvenlik görevlileri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameralarında incelemelerde bulundu. Şahsın ölüm sebebi henüz bilinmezken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 44 yaşındaki adamın cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

Furkan Tan

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