Başakşehir evinde 15 maçtır yenilmiyor

Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında evinde Denizlispor'u 2-1 yendi. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla Fatih Terim Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 15 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi, ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği mücadeleden beri sahasında kaybetmiyor.

Okan Buruk'ın takımı, bu sezon iç sahada en iyi performans sergileyen takım konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi, evindeki 16 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 37 puan topladı. M.Başakşehir, attığı 37 gole karşılık kalesinde ise 13 gol gördü.

Uygar Aydın