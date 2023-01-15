Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında karşılaştığı Trabzonspor maçının ardından kupa mesaisine ara vermeden başladı. Teknik Direktör Emre Belözoğu yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başladı ve rondo çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam edecek.

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