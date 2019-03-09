İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başakşehir Fenerbahçe Canlı Anlatım

Başakşehir Fenerbahçe Canlı Anlatım
Başakşehir Fenerbahçe Canlı Anlatım

Süper Lig'in 25.haftasında Başakşehir kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

BAŞAKŞEHİR:1 FENERBAHÇE:0

CANLI ANLATIM

18' GOL! Sol kanatta rakibinden sıyrılan İrfan Can'ın ortası kaleye yöneldi ve Volkan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı top altı pas içine düştü. Boşta kalan topa Robinho kale ağzında vuruşunu yaptı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

9' Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.

1' Başakşehir'de Clichy, Demba Ba, Epureanu ve Alparslan Erdem bugün sakatlıkları nedeni ile kadroda bulunmuyor

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.
Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.