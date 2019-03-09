Başakşehir Fenerbahçe Canlı Anlatım

BAŞAKŞEHİR:1 FENERBAHÇE:0

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18' GOL! Sol kanatta rakibinden sıyrılan İrfan Can'ın ortası kaleye yöneldi ve Volkan'ın istediği gibi uzaklaştıramadığı top altı pas içine düştü. Boşta kalan topa Robinho kale ağzında vuruşunu yaptı ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

9' Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.

1' Başakşehir'de Clichy, Demba Ba, Epureanu ve Alparslan Erdem bugün sakatlıkları nedeni ile kadroda bulunmuyor

1' Mücadelede ilk yarı başladı.

Robinho'nun pasında orta alan yayı içerisinde topla buluşan Visca, sol çaprazdan ceza alanına girdi ve sol ayağı ile şutunu çekti ancak bu deneme savunmadan döndü.