Başakşehir Fenerbahçe Maç Anlatımı

M. BAŞAKŞEHİR 1-0 FENERBAHÇE

Canlı Anlatım

1'Maç başladı

6' Henüz net bir pozisyon olmadı. Her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

8' Visca ceza sahasının dışının sağ çaprazından kaleyi yokladı. Visca'nın sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

12' Osayi-Samuel sağ kanattan orta açmak istedi. Deniz ayaka koydu ve top kornere çıktı.

15' Başakşehir orta sahada pas oyunuyla ileri çıkmaya çalışıyor.

16' GOL! Visca sağ kanattan içeri ortaladı. Okaka'nın kale önünde yaptığı düzgün vuruşta top ağlara gitti.Gol - Stefano Okaka

19' Pelkas sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Muhammed'in yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı. Onun öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

26' Danijel Aleksic'in ceza sahasının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

31' Ferdi'nin sağ kanattan içeri ortasında kale önünde bekleyen Berisha vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan, topu rahat bir şekilde kontrol etti.

35' Bu dakikalarda Fenerbahçe baskısını arttırmış durumda ancak net gol pozisyonuna girmekte zorlanıyor.

38' Muhammed ceza sahasının dışının sol çaparından kaleyi yokladı. Top savunmadan geri döndü.

41' Tolga Ciğerci ceza sahasının dışından şutunu çekti. Top az farkla yandan dışarı çıktı.

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İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan; Şener, Youssouf, Leonardo, Lucas Lima; Mahmut, Tolga; Visca, Aleksic, Deniz; Okaka.

FENERBAHÇE: Altay, Serdar, Min Jae, Szalai, Gustavo, Muhammed, Meyer, Ferdi, Osayi, Pelkas, Berisha.