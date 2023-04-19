Başakşehir-Fenerbahçe Maçı Canlı Anlatım

BAŞAKŞEHİR 1-0 FENERBAHÇE

Maçtan Dakikalar

1' Maç Başladı

4' Arda sağ kanatta rakibinden çok iyi sıyrıldı ve pasını rakip yarı alanda merkeze oynadı. Valencia bu topa hareketlendi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını havaya kaldırdı.

10' Ferdi'nin pası ile ceza sahasında topla buluşan Valencia, sağ çaprazdan orta şut karşımı biri vuruş yaptı. Savunmaya çarpan top kavis alarak dışarı gitti.

14' Başakşehir Szysz ile sol kanattan geldi. Sol içte toplu alan Szysz, içe kat ettikten sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Samet'ten geri döndü.

17' Ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Arda, bekletmeden sağ ayağıyla ortaladı. Uzak direğe giden topa akrobatik bir vuruş deneyen Valencia, istediği vuruşu yapamadı.

30' GOL | Başakşehir 1-0 Fenerbahçe, Aleksic

İLK 11'LER:

BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia

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