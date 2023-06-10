Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Medipol Başakşehir, yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.
Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri
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