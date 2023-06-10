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Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.
Medipol Başakşehir, yarın Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri
 

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