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Başakşehir, Fiorentina'yı devirip 2'de 2 yaptı!

Başakşehir, Fiorentina'yı devirip 2'de 2 yaptı!
Başakşehir, Fiorentina'yı devirip 2'de 2 yaptı!

UEFA Konferans Ligi A Grubu ikinci maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Fiorentina’yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar 

27. dakikada Ikone'nin pasında ceza yayı önünde Saponara topla buluştu. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

30. dakikada Serdar Gürler'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Mounir'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

57. dakikada Monir'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Youssouf, Serdar Gürler'e indirdi. Altıpasın dışından Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

71. dakikada Fiorentina savunmasının pasında top kaleci Golini'ye geldi. Ceza yayı üzerinde topla buluşan kaleci Gollini meşin yuvarlağı ayağından aştı ve topu Serdar Gürler kaptı. Serdar'ın kaleciden sıyrılıp ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

89. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Szysz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Traore'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Fatih Terim
Hakemler: Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Youssouf, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Mahmut Tekdemir dk. 76), Berkay Özcan (Deniz Türüç dk. 58), Serdar Gürler (Szysz dk. 76), Mounir (Mesut Özil dk. 82 ?), Aleksic, Okaka (Traore dk. 58)
Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ömer Ali Şahiner, Lima, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Fiorentina: Gollini, Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (Biraghi dk. 67), Bonaventura (Duncan dk. 78), Mandragora, Maleh (Barak dk. 67), Ikone, Sopanara (Kouame dk. 78), Cabral (Jovic dk. 46)
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Krastev, Favasuli, Bianco
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Goller: Serdar Gürler (dk. 57 ve 71), Traore (dk. 89) (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Ikone (dk. 76) (Fiorentina)
Sarı kart: Amrabat (Fiorentina)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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