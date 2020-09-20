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Başakşehir Galatasaray Canlı Anlatımı

Başakşehir Galatasaray Canlı Anlatımı
Başakşehir Galatasaray Canlı Anlatımı

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşmanın canlı anlatımı...

CANLI ANLATIM

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 0 - 1 GALATASARAY

 

14' Penaltıda topun başına gelen Radamel Falcao, kaleci Mert Günok'un solunda topu ağlara gönderdi: 0-1.

12' Pozisyonu izleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

11' Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından Demba Ba topu uzaklaştırdı, Galatasaraylı oyuncular ise Demba Ba'nın topa eliyle dokunduğu yönünde itirazda bulunuyorlar. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan pozisyonu izliyor.

11' Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan ortasına Falcao vurmak üzereyken son anda araya giren Caiçara tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Visca'nın kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında hiçbir arkadaşı dokunamadı.

4' Başakşehir'de Emre'nin hatalı pasıyla Demba Ba savunma arkasına sızdı, ama kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.

1' Ve karşılaşma Galatasaray'ın santra vuruşuyla başladı.

 

Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

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