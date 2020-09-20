Başakşehir Galatasaray Canlı İzle | Başakşehir GS ilk 11'ler | Başakşehir GS saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 2. haftasında, haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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Medipol Başakşehir ile Galatasaray 25. randevuda

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 25. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 24 maçta sarı-kırmızılıların 11'e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise mağlup oldu.

25. randevu

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 6 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 38 golüne, Bozbaykuşlar 35 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanırken, diğer maç ise 1-1 berabere sonuçlandı.

Son 5 maç

Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maçta Aslan'ın üstünlüğü bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2, turuncu-lacivertliler ise 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 4 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Farklı skorlar

Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 ve 4-0 mağlup ederek rakibine karşı en farkı skorları aldı. Sarı-kırmızılılar ise turuncu-lacivertlileri en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup etti. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Galatasaray, deplasmanda en son 2015 yılında kazandı

Galatasaray, Başakşehir'e karşı deplasmanda son galibiyetini 3 Ekim 2015'te aldı. Söz konusu müsabakada sarı-kırmızılıların başında Hamza Hamzaoğlu yer alırken, turuncu-lacivertlileri ise Abdullah Avcı çalıştırıyordu. Müsabakada Aslan'ın gollerini Lukas Podolski ile Umut Bulut kaydetmişti.

Atilla Karaoğlan yönetecek

Bu önemli karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördündü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Atilla Karaoğlan'ın Süper Lig'de yönettiği 14 karşılaşmalarda 7 kez ev sahibi takım, 4 kez deplasman takımları galibiyet aldı.

Fatih Terim: 3 - Okan Buruk: 2

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı.

Süper Lig'in ikinci haftasındaki karşılaşmada Başakşehirli ve Galatasaraylı futbolcular sahada kıyasıya mücadele edecekken, saha kenarında ise teknik adamların rekabetine sahne olacak. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, profesyonel futbolculuk döneminde Galatasaray'da ve milli takımda Fatih Terim'in öğrencilerindendi.

8. randevu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Buruk ise Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan maçlarda Terim'in öğrencileri 3 kez kazanırken, Okan Buruk'un talebeleri ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 mücadele ise beraberlikle sonlandı. Geride kalan karşılaşmalarda iki takım da 10'ar kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim ile Okan Buruk'un takımları arasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

8.06.2020 (Okan Buruk) Başakşehir: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 1

22.11.2019 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Başakşehir (Okan Buruk): 1

11.05.2019 (Okan Buruk) Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray (Fatih Terim): 3

8.12.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor (Okan Buruk): 2

6.05.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2

18.04.2018 (Fatih Terim) Galatasaray: 0 - Akhisarspor (Okan Buruk): 2

27.02.2018 (Okan Buruk) Akhisarspor: 1 - Galatasaray (Fatih Terim): 2

Başakşehir'in avantajı Fatih Terim Stadı

Medipol Başakşehir, evinde oynadığı son 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertlilerin yarın Galatasaray karşısındaki en büyük avantajı da Fatih Terim Stadı olacak.

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, 2020-2021 sezonuna ise mağlubiyetle başlamıştı. İlk hafta maçında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertliler, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Okan Buruk'un takımı, uzun lig maratonunda zor duruma düşmemek için rakibi karşısında mutlak üç puan hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekibin, sarı-kırmızılılar önündeki en büyük avantajı ise Fatih Terim Stadyumu.

16 maçtır yenilmiyor

Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından sahasında mağlubiyet görmedi. Söz konusu müsabakanın ardından oynanan 16 mücadelede turuncu-lacivertliler, 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu aynı zamanda Süper Lig'de devam eden en uzun seri anlamına da geliyor.

M. Başakşehir, geçen sezon evinde 38 gol atıp, 13 gol yemiş ve 69 puanın 40'ını burada kazanarak iç sahanın en başarılı takımı unvanının sahibi olmuştu.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Başakşehir'in ilk 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba