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Başakşehir Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Başakşehir Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Başakşehir Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak zirveyi yakından ilgilendiren M.Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; pazar günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak M.Başakşehir - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

26 Haziran Cuma
21.00 Beşiktaş - Konyaspor: Zorbay Küçük

27 Haziran Cumartesi
18.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor: Ali Şansalan
21.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
21.00 Göztepe - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Haziran Pazar
18.30 DG Sivasspor- Hes Kablo Kayserispor: Mete Kalkavan
18.30 Çaykur Rizespor - Y. Denizlispor: Cüneyt Çakır
21.00 M.Başakşehir - Galatasaray: Ali Palabıyık
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fraport-Tav Antalyaspor: Serkan Tokat

29 Haziran Pazartesi
21.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Halis Özkahya

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