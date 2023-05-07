Başakşehir, Galatasaray'a konuk olacak

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, bu sezon sarı-kırmızılıları evinde mağlup eden iki takımdan birisi olarak göze çarpıyor. İstanbul ekibi, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmış ve Galatasaray'ı kupanın dışında bırakmıştı.

Deplasman karnesi

Başakşehir, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 müsabakada 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 de beraberlik aldı. Topladığı 20 puanla bu alanda da ligde 5. sırada bulunan turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol atarken, kalesinde 17 gole engel olamadı. Başakşehir dış sahada son olarak Giresunspor ile mücadele etti ve sahadan 4-2 galip ayrıldı.

6 futbolcu sınırında

Başakşehir'de Stefano Okaka sakatlığını atlattı ve Galatasaray karşısında şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Ankaragücü karşısında sakatlanarak oyundan çıkan Patryk Szysz'in tedavisi devam ediyor. Turuncu-lacivertlilerde Caner Erkin, Serdar Gürler, Ömer Ali Sahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba ve Stefano Okaka ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, sarı-kırmızılılar karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta sahasında Ümraniyespor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

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