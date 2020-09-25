Başakşehir galibiyeti ve golü unuttu

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezon da baz alındığında bu sonuçla ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. Başakşehir, 2019-2020 sezonunun son maçında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilmişti. İstanbul temsilcisi, yeni sezonda ise henüz üç puan sevinci yaşayamadı. Ligin ilk haftasında Gaziantep'te Hatayspor'a 2-0'lık skorla kaybeden Başakşehir, sonraki maçta da evinde Galatasaray'a yine aynı skorla mağlup oldu.

Ayrıca Okan Buruk'un takımı, üç haftasını geride bıraktığı 2020-2021 sezonunda gol atma başarısı da gösteremedi.

M.Başakşehir, salgın nedeniyle UEFA organizasyonlarına verilen aranın ardından oynadığı Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş müsabakasında Copenhag'a dış sahada 3-0 kaybetmişti.

Uygar Aydın