Başakşehir, Hatayspor engelini çok rahat geçti

Maçtan dakikalar

21. dakikada Hatayspor ceza sahasında savunmada Onur Ergün'ün pası kısa kalınca araya Aleksic girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada sol taraftan Lima'nın ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı çeldi.

58. dakikada sağ kanatta bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girip son çizgiye inen Lobjanidze'nin kale ağzına çevirdiği topa müsait pozisyondaki El Kaabi'nin vuruşu üstten dışarı gitti.

65. dakikada sol kanattan Lima'nın ceza alanına ortasında savunmada Sackey'in ters vuruşunu kaleci Munir topu elinden kaçırdı. Araya giren Deniz, kafasıyla meşin yuvarlağı düzeltip önüne aldıktan sonra altıpas içindeki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 1-0

77. dakikada Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahasına ortasında meşin yuvarlağı kontrol edip önüne aldıktan sonra iki rakibini ekarte eden Mahmut'un yakın mesafeden şutu filelerle buluştu. 2-0

88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Deniz Türüç geçti. Bu futbolcunun barajın üzerinden gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkt filelere gitti. 3-0

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Stat: Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut Tekdemir (Salih Uçan dk. 85 ?), Tolga Ciğerci, Deniz Türüç (Pizzi dk. 89 ?), Aleksic (Berkay Özcan dk. 76), Trezeguet (Serdar Gürler dk. 76), Gulbrandsen (Atabey dk. 85 ?)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Ravil Tagir, Şener Özbayraklı, Emre Çolak, Ömer Ali Şahiner

Teknik Sorumlu: Erdinç Sözer

Hatayspor: Munir, Lobjanidze, Sackey, Fatih Kurucuk, Adekugbe (Emre Kaplan dk. 79), Boudjemaa, Onur Ergün (Selimcan Temel dk. 72), Sadık Baş, Benzia (Saint-Louis dk. 59), El Kaabi (Kahraba dk. 78), Diouf (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 72)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Çamoğlu, Falette, Eren Fansa, Muhammed Mert

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Deniz Türüç (dk. 65 ve dk. 88), Mahmut Tekdemir (dk. 77) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Epureanu (Medipol Başakşehir), Isac Sackey (A.Hatayspor)

- Uygar Aydın - Samet Yalçın -

