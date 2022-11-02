Başakşehir, Hearts maçına hazır

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında sahasında karşılaşacağı Hearts maçı hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman ısınma ile başladı. İstasyon çalışması yapan turuncu-lacivertliler, idmanın basına kapalı kısmında ise Hearts maçının taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia katılmadı.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu



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