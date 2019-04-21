Başakşehir ile Galatasaray arasındaki fark 3'e düştü

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta şampiyonluk yarışındaki takımlardan Medipol Başakşehir, sahasında puan kaybı yaşarken, Galatasaray ise evinde 3 puan aldı. Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 3-1 ile geçerek puanı 59'a yükseltti. Başakşehir ise Fatih Terim Stadyumu'nda mücadele ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı.

Bu hafta oynanmadan önce iki takım arasında 5 puan fark bulunuyordu. Ligin bitmesine 5 hafta kala şampiyonluk yarışında iki takım arasındaki puan farkı da 3'e indi.

Oğuzhan Ort