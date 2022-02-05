Başakşehir ilk gençlik merkezine kavuşuyor

Başakşehir Belediyesi, gençlere yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Güvercintepe Mahallesi'nde 4 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde çalışmalar tamamlandı. Başakşehirli gençlerin yeni buluşma noktası olacak merkezde her ayrıntı düşünüldü.

Yapımı bir yıl gibi kısa sürede tamamlanan Başakşehir'in ilk gençlik merkezine Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biri olan şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç'un ismi verildi.

Gençlerin istekleri doğrultusunda hazırlanan merkezde gitar, bağlama, keman, ney ve piyano gibi müzik sınıflarının yanı sıra etüt ve yabancı dil eğitim sınıfları, çalışma salonları, hobi odaları ve dijital oyun odası bulunuyor.

Yazarlık ve şiir atölyesi, yapay zeka atölyesi ile bilgisayar sınıfı da yer alan merkezde ayrıca diyetisyen hizmeti de verilecek.

Ev rahatlığında semt kütüphanesi

Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde semt kütüphanesi de bulunuyor. Binlerce kitap kapasitesine sahip kütüphanede gençler, kitaplarını ev rahatlığında okuma imkânı bulacak.

Modern mimari tasarımıyla gençlerin yeni yaşam alanı olacak merkezde konferans salonu ile sergi ve toplanma alanı da yer alıyor. Gençler, merkezde yapılacak tüm etkinlik ve faaliyetlerden ücretsiz faydalanacak.