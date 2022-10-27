Başakşehir, İtalya'da üstünlüğünü koruyamadı!

Maçtan dakikalar
12. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada sağ çaprazda topun gelişine vuran Kouame, meşin yuvarlağı dışarı attı.
15. dakikada kaleci Muhammed'in asistinde rakip ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Aleksic topu ağlara gönderdi. 0-1
26. dakikada sağ kanattan Kouame'nin pasında arka direkte bomboş durumda Jovic topu filelere yolladı. 1-1
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Jovic'in şutunda kaleci Muhammed gole izin vermedi.
61. dakikada sağ kanattan Saponara'nın ortasında, ceza sahası içinde Kouame'nin şutunu kaleci Muhammed çeldi. Dönen topu Jovic tamamladı. 2-1
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bonaventura'nın altıpas üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Artemio Franchi
Hakemler: Allard Lindhout, Mario Diks, Charles Schaap
Fiorentina: Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic (Biraghi dk. 83 ?), Barak (Bonaventura dk. 77), Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic (Arthur dk. 72), Saponara (Ikone dk. 77)
Yedekler: Terracciano, Cerofolini, Ranieri, Venuti, Martinez, Zurkowski, Duncan, Bianco
Teknik Direktör: Vincenzo Italiano
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia (Ömer Ali Şahiner dk. 52), Mahmut Tekdemir (Berkay dk. 45), Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 74), Mounir Chouiar (Traore dk. 75), Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Batuhan Çelik, Szysz, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Jovic (dk. 26 ve 61) (Fiorentina), Aleksic (dk. 15) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Milenkovic, Mandragora, (Fiorentina), Okaka, Mounir Chouiar, Deniz Türüç (Başakşehir)
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