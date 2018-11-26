Başakşehir, İzmir'de 2 golle kazandı!

Göztepe - Başakşehir... Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Bornova Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0'lık skorla Başakşehir kazanmayı başardı.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri Edin Visva penaltıdan ve Bajic kaydetti.

Bu skorla birlikte Başakşehir, puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

Bu sonucun ardından Başakşehir, en yakın takipçisi Kasımpaşa'nın 5, Galatasaray'ın 6, Beşiktaş'ın ise 9 puan önünde bulunuyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Bajic'in ara pasıyla Göztepe ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yaptığı sert vuruşta Beto meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

6. dakikada Bajic, Titi'nin müdahalesi sonucunda ceza sahası içinde yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR odasından gelen talimat sonucu pozisyonu izledi ve Başakşehir lehine penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada topun başına geçen Visca, penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi. 0-1

30. dakikada konuk takım hızlı çıktı. Mossoro'nun pasında Göztepe ceza sahası sol tarafında topla buluşan Visca'nın şutunda top savunmaya çarparak az farkla kornere çıktı.

36. dakikada Mossoro'nun pasıyla topla buluşan Bajic, Titi'yi geçip Beto'yla karşı karşıya kaldı. Bajic'in sert şutunda Beto geçit vermedi.

43. dakikada Berkan'ın kullandığı vuruşunda Göztepeli oyuncular kafayla Castro'nun önüne indirdi. Bekletmeden vuran Castro hedefi bulamadı.

44. dakikada çalımlarla Başakşehir ceza sahasına sokulan Yasin Öztekin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.

59. dakikada Gökhan'ın pasında kaleci Beto'yla karşı karşıya kalan Napoleoni'nin vuruşunda Beto topu ayaklarıyla çıkardı.

73. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına sokulan Mossoro, penaltı noktasındaki Bajic'e aktardı. Bajic boş pozisyonda golü yaptı. 0-2

79. dakikada Halil'in sağdan ortasına iyi yükselen Yasin'in kafa vuruşunda top auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Berkan, Reis, Titi, Gassama (Tayfur dk. 81 ?), Alpaslan (Cikalleshi dk. 77), Borges (Ngando dk. 58), Castro, Yasin, Halil, Jerome

Yedekler: Göktuğ, Hakan, Poko, Grillo, Yalçın, Kadu, Samed

Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Medipol Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Da Costa, Caicara, Gökhan, İrfan (Emre dk. 65), Mossoro (Kerim Frei dk. 76), Visca, Napoleoni, Bajic (Adebayor dk. 84 ?)

Yedekler: Volkan, Attamah, Soner, Hafez, Jojic, Uğur, Salim

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Visca (dk. 9), Bajic (dk. 73) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Titi, Berkan, Gassama, Tayfur (Göztepe), İrfan, Epureanu, Da Costa (Medipol Başakşehir)

