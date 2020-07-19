Başakşehir Kayserispor Canlı İzle | Başakşehir Kayseri ilk 11'ler | BŞK Kayseri saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 33. haftasında lider Medipol Başakşehir sahasında Kayserispor'a karşı şampiyonluk maçına çıkıyor. Turuncu-lacivertli ekibin bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde ikinci Trabzonspor'a bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etmiş olacak, her türlü puan kaybında ise ligdeki zirve yarışı önümüzdeki hafta sonuçlanacak. Öte yandan Kayserispor ise ligde kalma şansını devam ettirebilmek için puan almayı hedefleyecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Başakşehir Kayserispor nasıl canlı izlenir?

Başakşehir Kayserispor maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Ali Şansalan 2. kez düdük çalacak

Süper Lig hakemi Ali Şansalan, ikinci kez Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor maçında düdük çalacak.

Çanakkale Bölgesi Süper Lig hakemi Ali Şansalan, bugüne kadar 138 maçta düdük çaldı. Bu maçlarda 60 kez ev sahibi ekip, 39 kez deplasman takımı kazanırken 39 maç da berabere bitti. 748 kez sarı kart çıkaran Ali Şansalan 50 kez de kırmızı kartına başvurdu. Ali Şansalan, bu sezon 18 kez Süper Lig'de, 2 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1.Lig maçında düdük çaldı. Bu maçlarda 10 kez ev sahibi takım, 5 kez deplasman takımı kazandı. 6 maç da berabere bitti. Ali Şansalan, bu sezon Başakşehir'in 2 maçını Kayserispor'un ise 4 maçını yönetti.

Ali Şansalan, Medipol Başakşehir'in bugüne kadar 2 maçını yönetti. Bu maçlarda Başakşehir, Kayserispor'u Kayseri'de 4-1 yenerken, sahasında da Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. 32 yaşındaki hakem bugüne kadar Kayserispor'un 6 maçını yönetti. Bu maçlarda sarı kırmızılılar, 2 kez kazanıp 3 kez mağlup olurken 1 kez de berabere kaldı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Y.Malatyaspor 2-1

Kayserispor-Başakşehir 1-4

Gençlerbirliği-Kayserispor 2-1

Ankaragücü-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Altay 4-1

Karabükspor-Kayserispor 1-0