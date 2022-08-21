Başakşehir, Kayserispor'a şans tanımadı!

18. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Thiam'ın sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada sol kanattan Lima'nın içeri çevirdiği topa arka direkte Chadli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

30. dakikada Caiçara'nın pasında ceza sahası içi penaltı noktası yanında topla buluşan Berkay'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.49. dakikada Lima'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berkay'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

57. dakikada İlhan Parlak'ın pasında topa sahip olan Mane'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

78. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mounir'in rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Biglia (Mounir dk. 62), Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 46), Berkay Özcan (Mesut Özil dk. 80 ?), Aleksic, Chadli (Mahmut Tekdemir dk. 62), Szysz (Crivelli dk. 73)

Yedekler: Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Duarte, Okaka

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi (Campanharo dk. 74), Bertolacci (Mensah dk. 69), Emrah Başsan (Mane dk. 54), Thiam, Cardoso (Baran Ali Gezek dk. 74), Mustafa Pektemek (İlhan Parlak dk. 46)

Yedekler: Cenk Gönen, Ramazan Civelek, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Chadli (dk. 22), Berkay Özcan (dk. 49) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Deniz Türüç, Lima, Aleksic, Touba, Crivelli (Medipol Başakşehir)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

